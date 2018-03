Hanri Benazus’un koleksiyonundan oluşan 240 adet Atatürk fotoğrafı görücüye çıktı İzle

--Sergide yer alan eserlerden görüntü

--Sergiye gezenler ile röp.

--Hanri Benazus’un Amerika'dan getirdiği Atatürük fotoğrafının önünde röp.



( DENİZLİ )- Hanri Benazus Amerika’ya günü birlik gidip Atatürk fotoğrafını almasının hikayesini anlattı- Yunanlılara ‘Atatürk’ fotoğraf albümü satan Hanri Benazus olayı esprili bir dille anlattı DENİZLİ



- Hanri Benazus’un koleksiyonundan derlenen ve 240 eserden oluşan “Atatürk Fotoğrafları ve Cumhuriyetimizin İlk Anıt Kadınları” isimli fotoğraf sergisi Denizli’de görücüye çıktı. Serginin açılışı Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nda yapıldı. Bir Atatürk hayranı olan Hanri Benazus’un koleksiyonundan oluşan 240 eser büyük beğeni topladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün fazla bilinmeyen fotoğrafları sergide görücüye çıkarken, sergide portreden ziyade Atatürk’ün gündelik yaşamında çekilen fotoğrafları da yer aldı. Sergide yer alan ve 1984 yılına kadar bilinmeyen fotoğraflardan birisini almak için Amerika’ya günü birlik gittiğini söyleyen Benazus o fotoğrafın hikayesi ile birlikte Atatürk’ün felsefesini anlattı. Amerika’dan getirdiği fotoğraf ile diğer fotoğraflar ile birlikte dönemin generallerinin talebi üzerine 1984 yılında Ankara’da bir sergi açtığını da kaydeden Benazus, “Bu fotoğraf ile ilgili 1984 yılından bir telefon aldım Amerika’dan ‘ben 2 Atatürk fotoğrafı’ var diye. İnanamadım ben ‘Atatürk fotoğrafının Amerika’da ne işi var?’ diye. Orada çalışma arkadaşlarım vardı New York da onları yolladım. Bu adamın babası gazeteciymiş 1921’de gelip Atatürk ile röportaj yapmış ve kendisi çekmiş gerçektende olmayan fotoğraflardan 2 tanesi. Günübirlik Amerika’ya gittim. Sabah gittim oranın saatiyle öğleden sonra döndüm ve getirdim Türkiye’ye bu fotoğrafları. Eski Orgeneral İsmail Hakkı Akansel eve geldi. Rica etti o zaman Ankara’da Halkevinde sergi açtırdı. ‘kimseye verme, kimse görmesi bu fotoğrafları’ dedi ama sonra kendisi dağıttı.

Fotoğrafı almak için Amerika’ya gittim, havalimanından taksiye binip New York 42. caddeye gittim fotoğrafları alıp tekrar havaalanına döndüm herhalde bende başka biri yoktur böyle” dedi.

“Avam Kamarası’nda Atatürk sergisi açtım” Yurt genelinde açtığı serginin sayısını bilmeyen ve sadece Türkiye’de değil İngiltere’nin ünlü Avam Kamarası başta olmak üzere Paris Tarih Akedemesi’nde de sergi açtığını belirten Benazus açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de kaçıncı sergiyi açtım bilmiyorum binlerce olmuştur. Geçen sene Avam Kamarası’nda sergi açtım Londra’da ve İngiliz milletvekillerine Atatürk’ü ben anlattım. Sonra Fransa’da Paris Tarih Akedemesi’ne geçtim. Orada hem sergi açtım hem Çanakkale’yi bire bir tartıştım. Dünya çapında devamlı koşturuyorum.” “Yunanistan’da sergi açmadım ama Yunanlılara Atatürk albümleri sattım” Gazetecilerin ‘Yunanistan’da da sergi açtınız mı?” sorusuna yanıt veren Benazus esprili bir dille, “Yunanistan’da sergi açmadım ama Yunanlılara Atatürk albümleri sattım” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından Atatürk’ün herkesin dostu olduğunu vurgulayan Benazus, “Ayrıca bir kitabımızda Elefterios Venizelos, Yunanistan'ın eski Başbakanının, (Megali İdea’nın mimarı ve modern Yunanistan'ın en önemli siyasetçilerinden biri) Atatürk’ü, Nobel Barış Ödülü’ne teklif mektubu var. Atatürk’ün bir felsefesi var ‘eğer memleket istiklalini kaybedip, parçalanıyorsa savaş tamam ama onun dışında her türlü savaş cinayettir’ onun için Kurtuluş Savaşı bitti ve herkes onun dostu oldu” diye konuştu.

Serginin 7 Nisan’a kadar açık kalacağı öğrenildi. (GC-