Hanla birlikte 150 yıllık kalıplar da yandı Haberi

-Handa ekiplerin temizlik çalışması, hurda malzemelerin atılması

-Yanan ahşap el baskısı kalıplardan bir tanesinin kömüre dönüşmüş hali

-Esnaflarla röp

-Detay

-El baskısı kalıplar ve handa çıkan yangından arşiv görüntüler



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat'ta yazmacılar hanı ile birlikte yaklaşık 150 yıllık el baskısı ahşap kalıpların yanması esnafı üzdü. Tokat’ta hafta sonucu çıkan yangından 1997 yılında hizmete giren yazmacılar hanı tamamen yandı. Esnafın büyük zarar gördüğü handa esnaf maddi kaybının yanı sıra manevi değeri daha yüksek olan ahşap oyma tekniği ile yapılan 150 yıllık kalıplarının yanmasına üzüldü. 21 esnaftan birçoğunun ahşap kalıpları tamamen yanarken çok aza sayıda kalıp kurtarılabildi. Yangın sonrasında ise handa belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yazmacılar hanının büyük oranda zarar gören üst katında ekipler temizlik çalışması başlattı. Kullanılamayacak durumda olan malzemeler çöp kamyonlarına yüklenirken, hurdalar geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrıştırıldı. Tokat Valiliği ve Belediye tarafından oluşturulan komisyon tarafından hasar tespit çalışmaları devam ederken, İki katlı hanın üst katının tamamen yıkılarak yeniden yapılması planlandığı öğrenildi. Çarşı esnaflarından Filiz Er, yangında 48 adet el baskısı kalıbından hiç birini kurtaramadığını ifade ederek, “Bazı yazmacıların daha fazla tarihi geçmişe sahip olan kalıpları vardı. Onların hepsi yandı. Yeninden sıfırdan kalıpları oyacağız, desenleri bulup çalışacağız.. Ihlamur ağacından yapılan bir kalıp ortalama olarak 2 günde oyuluyor” dedi.

Yazmacı esnaflarından Hüseyin Arpacıoğlu ise yaklaşık 100-150 yıllık 50-60 civarındaki ahşap el baskılarının hepsinin yandığını söyledi.



Yanan kalıpların yenisinin yapılmasının aylar, yıllar alabileceğini ifade eden Arpacıoğlu, “Ustalarımızın, motiflerinin yer aldığı kitaptan yeniden kalıpların desenlerinin çıkartarak yapabileceğini düşünüyoruz. 50-60’a yakın kalıbımız vardı tamamı yandı. Ermeni ustalarımdan kalma kalıplar vardı” diye konuştu.

(Nİ-



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