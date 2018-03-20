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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Hani şehidi memleketine uğurlandı İzle

Hani şehidi memleketine uğurlandı İzle

şehidin fotoğrafları

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Şehit Silahlı Saldırı Gesi Teröristler Saldırı 


- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yasettin Opçin’in naaşları memleketlerine uğurlandı. Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca dün bir grup terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Gönüllü Güvenlik Korucusu Yasettin Opçin için uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından Uzman Çavuş Çakmak’ın naaşı İzmir’e, Güvenlik Korucusu Opçin’in naaşı ise Hani ilçesi Topçular köyüne uğurlandı.
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