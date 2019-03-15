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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hani'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Hani'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Haniden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Kanı temizleyen itfaiyeden görüntü
-Hani Devlet Hastanesi'nden görüntü
-Hasta yakınlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Demir, Serhat Demir ve İsmail Demir vücutlarına kurşun isabet etmesi sebebi ile olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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