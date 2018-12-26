Hande Yener’in tacizcisi akıl hastanesinde tedavi edilecek İzle



- Ünlü şarkıcı Hande Yener’i twitter üzerinden taciz ederek zorla evine girmeye çalıştığı için 3 yıla kadar hapsi istenen hayranının, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Dava dosyasına ulaşan rapor sonrası sanığın tedavi edilmesine karar veren hakim, yeni taleplerde bulunan Yener’in avukatına “Dava süresince müvekkiliniz duruşmaya gelmedi. Gelsin kendisi söylesin. Doktor akıl hastası diyorsa ben akıllı mı diyeyim” diyerek tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener’i twitter üzerinden “Karım, ebediyen benim olacaksın” diye mesajla taciz edip 21 Ocak 2015 günü evine zorla girmeye çalışan Recep G.'nin, ‘cinsel taciz’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunetini bozmak’ suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Hande Yener ve sanık Recep G. katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından hakim Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden sanık hakkında istenen akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Raporda sanık Recep G.'nin Atipik Psikoz rahatsızlığı bulunduğu, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve ceza ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. "Müvekkiliniz gelsin kendisi söylesin" Raporun okunmasının ardından söz alan Hande Yener'in avukatı gelecek celse verilen rapor doğrultusunda beyanda bulunacağını ve sanığın tekrar dinlenmesini istedi. Bunun üzerine sanığın daha önce dinlendiğini ve buna gerek bulunmadığını söyleyen hakim, davayı karara bağlayacaklarını kaydetti.

Avukatın karar çıkmaması ve sanığın tekrar dinlenilmesi taleplerinde ısrar etmesi üzerine bu taleplere tepki gösteren hakim, "Dava süresince müvekkiliniz duruşmaya gelmedi. Gelsin kendisi söylesin. Ben bıktım. Karar vereceğim. Adam akıl hastası, ‘evet yaptım’ diyor. Biz de, ‘evet yaptı’ diyoruz. Doktor akıl hastası diyorsa, ben akıllı mı diyeyim" dedi.

Akıl hastanesinde tedavi edilmesine karar verildi Kararını açıklayan hakim, sanık Recep G.’nin hastane raporuyla akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiğini belirterek cezai sorumluluğunun bulunmadığını bu nedenle "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim, TCK'nın 57. maddesi gereğince sanık hakkında gerekli koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti. Sanığın iyileşene kadar yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesine, toplum açısından tehlikeliliği ortadan kalkana veya önemli ölçüde azalana kadar tedavinin sürdürülmesine karar veren mahkeme, tedavi sonunda hastanenin mahkemeye bildirimde bulunmasına ve sanığın serbest bırakılmasının akıl sağlığı durumuna göre karar verileceğini kararında belirtti.



