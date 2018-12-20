Han el-Ahmer'de Noel ağacı aydınlatıldı - KUDÜS

: - Han el - Ahmer bölgesinde kurulan Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen kutlama töreni - Noel ağacından detay görüntüler - Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna'nın açıklamaları - Han el - Ahmer Halk Konseyi Başkanı İyd El - Cehhalin ile röportajİsrail'in yıkım kararı ile dünya gündemine taşınan işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün kırsalında yer alan ve Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el - Ahmer bölgesinde ilk defa bir Noel ağacı aydınlatıldı.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'ün kırsalındaki Han el - Ahmer bölgesinde kurulan Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen kutlama törenine, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Azzam el - Ahmed, Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna ve çok sayıda aktivist katıldı. Hanna, Noel ağacının aydınlatılması töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han el - Ahmer'deki varlıklarının birçok mesaj taşıdığına dikkati çekerek, "Biz bir ağacın aydınlatılması için buraya gelmedik. Bilakis, buraya Hristiyanıyla Müslümanıyla Filistin halkının bir olduğunu ve bu halkın özgürlük ve adalet için haklarını geri almak için mücadele eden bir halk olduğunu belirtmek için geldik." dedi. Öte yandan Han el - Ahmer Halk Konseyi Başkanı İyd El - Cehhalin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bölgelerinde Noel ağacının aydınlatıldığına işaret ederek, kendilerine destek veren Batı toplumlarına teşekkür, Filistinlilerin birliğine vurgu ve İsrail'e de buradan ayrılmayacakları şeklinde üç ayrı mesaj taşıdığını kaydetti.