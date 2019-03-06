Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hamzabeyli’de 1 milyon 645 bin TL’lik Afyon sakızı ele geçirildi

Hamzabeyli’de 1 milyon 645 bin TL’lik Afyon sakızı ele geçirildi

söz konusu araç

Lyon Narkotik X-ray Avcılık İstihbarat 

-afyon sakızlarının bulunması
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 645 bin lira değerinde yaklaşık 42 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucunda Hamzabeyli Gümrük Sahasına gelen araç, şüpheli kapsamına alınarak İhbar Takip Programına kaydedildi. Polis ve gümrük işlemlerinin ardından Kara Kapıları Taşıt Takip Programında uyarı veren araç, x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgelerde yapılan aramalarda, zulalanmış halde preslenerek vakumlanmış siyah naylon içerisinde toplam 13 paket tespit edildi. Yapılan tartım ve analiz sonucu paketlerin içerisindeki 41 kilogram 95 gram maddenin Afyon sakızı olduğu anlaşıldı. Savcılık makamından alınan talimatla piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 645 bin lira olan Afyon sakızına el konuldu. Araç şoförü gözaltına alınarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı