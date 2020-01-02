Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, vatandaşların yüzü güldü

Hamsinin bugünden itibaren büyüyeceğini ve bollaşacağını dile getiren balıkçılar ilerleyen zamanda fiyatında düşebileceğini dile getirdi. Samsunlu Balıkçı Kurtça Aydın, “20 gündür buzhane balığı satıyorduk. 2020 ' nin ikinci günü hava soğuyunca hamsi patlama yaptı. Bu saatten sonra hamsi biraz daha büyüyecek. Hamsi şu anda kar suyunu yağmurları suyu yedi. Deyimi yerindeyse hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hamsi biraz daha büyüyecek. Şu anda 10 liradan satıyoruz ilerleyen zamanda fiyat biraz daha düşebilir. Diğer balıklardan da mezgit şu an 10 lira, barbun 7, çinekop 15, levrek 25 ve somonu 25 liradan satıyoruz. Vatandaşları bekliyoruz” dedi.





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