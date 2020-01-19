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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Hamsi şöleni renkli geçti

Hamsi şöleni renkli geçti

hamsi kızartma detay

Hamsi Şöleni Kış Turizmi Kayak Merkezi Mustafa Adıgüzel Milletvekili 

-hamsi ikramı detay
-patates haşlama ikramı
-başkan Yener Kaya2nın konuşması
-milletvekili mustafa adıgüzel konuşması
-sanatçı eşliğinde halay ve karşılama oynayanlar detay

( ORDU ) ORDU

- Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen hamsi şöleline vatandaşlar ilgi gösterdi. Kabadüz ilçesinin Yokuşdibi Mahallesi'nde gerçekleştirilen şölende katılımcılar müzik eşliğinde gönüllerince oynadı. Dernek yönetimi tarafından pişirilen hamsi ve patates binlerce kişiye ikram edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan hamsi şöleni konuşmalarla devam etti. Şölende ilk konuşmayı yapan Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Gündoğdu, festivalin geçen yıla göre katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Etkinliğin her yıl yapılacağının altını çizen Gündoğdu, "İnsanlarımızın arasındaki birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendirmek için hamsi şölenin yapıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şölene olan katılım bunun en iyi örneği" dedi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya,” Başarılı bir etkinliğe imza atan dernek yönetimini tebrik ediyorum. Çambaşı Yaylamızda büyük bir kayak merkezimiz var. Artık Türkiye'ye biliyor. Hergün onbin yirmibin kişi akın akın ziyaret ediyor. Zaman içinde tüm esnafımız ve vatandaşlarımızın ekonomisi güçlenecek. Yeni işletmelerin açılmasına katkı sağlayacak. Değeri tartışılmaz. Tam 8 yılda hayata geçirdiğimiz kayak merkezimiz,çok şükür şimdi ilçemizi nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Burada çok büyük bir turizm potansiyeli var. Birçok yerden burası çok farklı bir yer. Çoğu yerler, ya yaz turizmi, yada kış turizmi yapıyor. Ancak burada ise yaz ve kış turizmi ikisi de yapılıyor.Bu özelliği ile Türkiye’deki ender yerlerden birisi"şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar mahalli sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.
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