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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hamsi şenliğinde yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi

Hamsi şenliğinde yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi

Pişmemiş hamsilerden detaylar

Hafta Sonu Beraberlik 

-Hamsilerin ızgaraya yerleştirilmesi
-Hamsilerin pişirilmesi
-Mangaldan detaylar
-Belediye Başkanı İsa Türkcan, dernek Başkanı Ekrem Baki ile röp.

( ORDU ) -- Ordu’nun Ulubey ilçesinde 2 farklı alanda düzenlenen hamsi şenliklerinde, yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi ORDU

- Ordu’nun Ulubey ilçesinde, 2 farklı alanda düzenlen hamsi şenliğinde yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi. Ulubey ilçesine bağlı Yukarı Kızılenliler ile Oyumgürgen Mahallelerinde düzenlenen hamsi şenliklerinde vatandaşlar bir araya geldi. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte, ızgarada pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Her iki şenlikte yaklaşık 1 ton hamsinin ikram edildiğini öğrenilirken, vatandaşlar da hafta sonunda bir araya gelebilme fırsatı yakaladı. Etkinliğe katılan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yaptığı açıklamada, bu tür şenliklerin mahalledeki birlik ve beraberliği üst düzeye taşıdığını aktardı. Etkinliğe, oldukça yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Türkcan, belediye olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini söyleyerek, bundan sonraki süreçte bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.
Ulubey Yukarı Kızılenliler Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Baki ikincisini tertipledikleri hamsi şenliğini mahallerinde yapmak istediklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik adına böyle bir şenlik düzenlediklerini anlatan İrfan Baki, tanışmayanların bu tür etkinlikler ile birbirini tanıdığını söyledi.

Etkinlikte vatandaşlar, doyasıya hamsi yediklerini belirterek, herkese tavsiye etti. (SK-MAY-
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