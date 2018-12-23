Hamsi şenliği - ORDU Haberi

- Şenlikten detaylar - Şenliğe katılan vatandaşlardan detaylar - Hamsi ızgaradan detaylar - Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın konuşması - Dernek Başkanı İrfan Baki'nin konuşması ORDU (AA) - Ordu 'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen Hamsi Şenliği'ne katılanlara yaklaşık bir ton hamsi dağıtıldı.İlçeye bağlı Yukarıkızılelen Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenliğe, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı. Mahallenin Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen şenlikte vatandaşlara, ızgaralarda pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin mahalledeki birlik ve beraberliği üst düzeye taşıdığını söyledi.
Katılımın yüksek olduğu şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Türkcan, bu tür etkinliklere verdikleri desteği bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti. Dernek Başkanı İrfan Baki de birlik ve beraberlik adına çok güzel bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "İkincisini organize ettiğimiz şenlikte yaklaşık 1 ton hamsi ikramında bulunduk. Vatandaşlarımız sağ olsun, yoğun ilgi gösterdi. İnşallah bundan sonra benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi. Baki, şenliğe çevre mahallelerin yanı sıra gurbetteki vatandaşların katıldığını sözlerine ekledi.