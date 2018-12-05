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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Hamsi Şenliği' - GİRESUN Haberi

'Hamsi Şenliği' - GİRESUN Haberi

"Hamsi Şenliği" - GİRESUN - Hamsi şenliğinden görüntü - Hamsilerden görüntü - Hamsilerin hazırlanması - Hamsilerin pişirilmesi - Pişirilen hamsiler - Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Soylu'nun açıklaması - Şenliğe katılanlardan görüntüler - Ekmek arası hamsi yiyenler Giresun 'da "Hamsi Şenliği" - Giresun Üniversitesi yerleşkesindeki şenlikte 400 kilogram hamsi ikram edildiGİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesinde "Hamsi Şenliği" düzenlendi.
Güre yerleşkesinde gerçekleştirilen şenliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Soylu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Şenlikte davetliler, görevliler ve öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 400 kilogram hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.Prof. Dr. Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen şenliğin bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin şenliğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Soylu, "Üniversitemizin kuruluşundan bu yana şenliğimizi sürdürüyoruz. Bugün öğrencilerimize 400 kilogram hamsi ikram ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenciler 

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