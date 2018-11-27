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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hamsi fiyatları 5 TL’ye kadar gerileyince vatandaş tezgahlara akın etti İzle

Hamsi fiyatları 5 TL’ye kadar gerileyince vatandaş tezgahlara akın etti İzle

-TRABZON-

Balık Fiyatları Balık Tezgahları Hamsi Fiyatları Allah Yükselen 

-balıkçı tezgahlarından görüntü
-vatandaşların tezgahlara ilgisi
-balıkçılarla rop
-vatandaşlarla rop
-detaylar
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--BALIKESİR-
-Balık Hali'nden görüntü
-Balık alan müşteriler
-Balıkçı Cem Tecimen konuşma
-Balık tezgahlarından görüntüler
-Balık fiyatları

( TRABZON -BALIKESİR-ÖZEL)- Birkaç gün önce fiyatı 25 TL’ye kadar çıkan hamsinin fiyatı bugünlerde 5 TL’ye kadar düştü TRABZON

- Karadeniz’e açılan tekneler bugünlerde bol miktarda hamsi avlarken, bu durum tezgahlara olumlu şekilde yansıyor. Trabzon’da birkaç gün önce tezgahlarda kilosu 25 TL’den satılan hamsinin kilogram fiyatı 5 TL’ye kadar gerilerken, bu durumu fırsat bilen vatandaşlar balıkçı tezgahlarına koştu. Hamsinin kilosu tezgahlarda 5 -15 TL arasında değişirken vatandaşlarda bu durumdan oldukça memnun. Uzun bir zamanın ardından ilk kez 5 TL’ye hamsi aldıklarını belirten vatandaşlar sezonun böyle geçmesi dileğinde bulunurken balıkçılarda hamsinin ara ara bol çıktığını söylediler. Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, hamsinin önümüzdeki günlerde bol çıkacağını umut ettiklerini ifade ederek “Bugün hamsi bol inşallah. Bundan sonra yanar dağ gibi fışkırmaya başlayacak. Şu an vatandaşın talebi çok iyi. Fiyatlar 5 TL’den başlıyor, 15 TL’ye kadar çıkıyor. Hamsi ara ara kısım kısım bol oluyor. Bir gün bakıyorsun 25 TL, bir sonraki gün 5 TL. Ona göre tercih vatandaşa kalmış. Hamsi soğuk iklimi sevdiğinden dolayı sıcak yerden soğuk yerlere gidip geliyor. Hamsi önümüzdeki günlerde daha bol olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlarda hamsinin kilosunu 5 TL’den almanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtirken, sezonun bol geçmesi dileğinde bulundular. BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hamsi fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce balık tezgahlarında hareketlilik arttı. Ucuz hamsi bereketiyle balıkçıyı fiyatıyla dar gelirli vatandaşı sevindirdi. Bandırma Balık Hali'nde Karadeniz ve Marmara Hamsi'sinin bolluğu etiketlere yansıdı. Hamsi kilosu 5 TL'den satılmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta kilosu 15 TL'ye kadar yükselen hamsinin havaların soğuması ve yağışların ardından hem bollaştığını hem de ucuzladığını belirten balıkçılar vatandaşların bol bol balık tüketmesini tavsiye etti. Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen İHA'ya yaptığı açıklamada, " Havaların sakinlemesi ve serinlemesi ile birlikte fırtınanın geçmesi ile birlikte hamsi yağlandı. Karadeniz'den gelen hamsi 5 TL'ye düştü. Bandırma'da hamsiyi 5 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımızın Karadeniz'e gitmesine gerek yok" dedi.
"Balıkesir'de balık yiyemeyen Bandırma'ya gelsin" Hamsi'nin yanı sıra diğer balık fiyatları ile ilgili de bilgi veren Tecimen, "Çinekop balığının kilosu 25 TL'den satışa sunuldu. İstavritin kilosu 10 TL'den satılıyor. Barbun balığı 25 TL'den alıcı buluyor. Normalde barbun balığının kilosunu 50-60 TL'den satardık. Kasım ayı palamudun hem en son ayı hem de en lezzetli olduğu aydır. Palamudun kilosunu 25 TL'den satıyoruz. Mevsimsel olarak bugünlerde uskumru tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 15 TL'den satılmakta. Balıkesir'de balık yiyemeyen Bandırma'ya gelsin. Balıkesir'de pahalı satılıyormuş. Herkesi Bandırma'ya ucuz balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

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