Hamsi bolluğu fiyatları düşürmedi

-KASALARIN TIRLARA YÜKLENMESİ

-KOOPERATİF BAŞKANI MUSTAFA KARAKAŞ İLE RÖPORTAJ

-BALIK FİYATLARI



( DÜZCE -ÖZEL)- Tezgahlarda 10 TL’den satışa sunuluyor DÜZCE



- Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda son günlerde tonlarca hamsi Anadolu’ya sevk edilirken balık fiyatlarında düşme yaşandı. Hamsi ise tezgahlarda yine 10 TL’den satışa sunuluyor. Akçakoca Balıkçı barınağına yanaşan balıkçı motorları tonlarca hamsiyle dönerken, Anadolu’ya sevk olmayı sürdürüyor. Hamsi fiyatlarında düşüş yaşanmadığını belirten balıkçılar, maliyetlerin yüksek olduğunu ifade ettiler. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Hamsi sezonunda yeterli şekilde hamsi avlanması yapılmadığını belirterek, ’’Hamsi beklendiği gibi aslında bol olmadı bu yüzden tezgahlarda fiyatlar düşmedi.Ayrıca maliyetler çok yüksek, bir hamsi kasası strafor 4 TL,işçi maliyetleri çok yüksek, mazot 4.5 TL’den alınıyor bu yüzden hamsi fiyatlarında düşme yaşanmadı. Yine tezgahlarda 10 TL’den satışa sunuluyor’’ dedi.



