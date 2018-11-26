Hamsi bereketi - ZONGULDAK

- Limandan detaylar - Balıklardan ve vatandaşlardan detaylar - Tekne kaptanı Yılmaz Koç ile röportaj Zonguldak 'ta hamsi bereketi - Karadeniz'e açılan balıkçılar, Zonguldak açıklarında avladıkları yaklaşık 40 ton hamsiyle limana ulaştıZONGULDAK (AA) - Trabzon'dan Karadeniz'e açılan balıkçılar, Zonguldak açıklarında yaklaşık 40 ton hamsi avladı.Kilimli ilçesindeki limana yanaşan ve yaklaşık 40 ton hamsi avlayan balıkçılar, kasalarla araçlara yüklenen hamsileri Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdi.Tekne kaptanı Yılmaz Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak açıklarında 40 tona yakın hamsi avladıklarını belirterek, maliyetin yüksek, balığın ise az olması nedeniyle fiyatların pahalı olduğunu söyledi.
Yakaladıkları balıkları İstanbul başta olmak üzere Ankara, Giresun gibi birçok kente dağıttıklarını dile getiren Yılmaz Koç, şunları kaydetti:"Şu anda balık az olduğu için fiyatı pahalı, maliyetler yüksek. Balık az olduğundan insanlar 10 - 15 liradan aşağıya balık alamıyorlar ama bol olsa 5 liraya balık yerler. Biz istiyoruz ki balık bol olsun, halkımızda balık yesin. Bugün yaklaşık 40 tona yakın balık tuttuk ama yetmiyor. Balığın kasası 90 ila 100 lira arasında satılıyor. Buna nakliyesi ve komisyonu eklenince kasası 110 - 120 lirayı buluyor, bu da ister istemez halka yansıyor. Şu anda balığın kilosunu 10 - 15 lira arasında satılıyor. Bakıldığında yine az çünkü bir paket sigara fiyatı. İnsanlar sigara alacağına balık yesin. Tavuğun kilosu 30 lira, balığın kilosu 15 lira. Bu açıdan bakıldığında balık yine ucuz."Yılmaz, ellerinden geldiğince halka faydalı olmak istediklerini ifade ederek, ellerinde torbayla yanlarına gelen vatandaşa balığı ücretsiz verdiklerini sözlerine ekledi.Öte yandan vatandaşlar poşetlerle teknelerin başında bekleyerek hamsi aldı.