Hamlet Kocaelilerin ilgi odağı oldu İzle

-Oyuncu Bülent Emin Yarar röportajı



( KOCAELİ )- Söyleşide Yarar, izleyicilerinin sorularını yanıtladı KOCAELİ



- İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun oyunu olan Hamlet, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın konuğu oldu, oyuncu Bülent Emin Yarar oyuna hazırlık sürecini anlattı, Kocaeli’nin kendisindeki yerinin öneminden söz etti. William Shakespeare’in en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan olan Hamlet, Kocaeli’nde seyirciyle buluştu. Farklı bir anlatımla izleyicinin karşısına çıkan Hamlet çok karakterli oyunu tek kişi üzerinden anlattı. Oyuncu Bülent Emin Yarar tek başına oynadığı oyunu değerlendirdi, hazırlık süreciyle ilgili, “Herkes çalışmaya başladı, ben bir taraftan, yönetmen bir taraftan. Tekstim başucumda. Baktım 6 kişiyle oluyor. Oyun çıkacak. Kendi tekstine uyguladığı dramaturjisiyle beraber güzel bir maceraya dönüşecek. Çok güzel yazmıştı Zeynep Avcı. Bir gün Işıl bu oyunu tek kişi düşündüğünü söyledi.



Ben çok sinirlendim o zaman sen oynarsın ben yönetirim dedim. Sonra tamam dedik kapattık telefonu. Ben tabi başladım teksti tek kişi okumaya. İnanmaya başladım olacağına. Sonra buluştuğumuzda tek kişi okudum. Işıl dedi ki hani olmuyordu, öyle başladı” dedi.

-Söyleşide Yarar, izleyicilerinin sorularını yanıtladı Oyuncu Bülent Emin Yarar, oyunun matinesinden sonra izleyicileriyle bir araya gelip, söyleşi gerçekleştirdi. Seyircilerinden yoğun ilgi gören oyuncu Yarar, izleyicisiyle sohbet etti. Söyleşinin ardından seyircilerinin merak ettiklerini yanıtladı. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Hamlet seyirciden yoğun ilgi gördü. Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde misafiri olan oyun Kocaelilerden büyük ilgi gördü.

