Hamile kardeşin cenazesi teslim alınırken morg asansörünün kapısı takıldı, ağabeyin sözleri yürekleri yaktı Haberi

-Morg asansör kapısının açılmaması

-Ağabeyin feryatları

-Ailenin yakınları detay

-Cenazenin götürülüşü

-Morg detay

-Arşiv görüntüler

-fotoğraf



( ANTALYA -ÖZEL) - “Kapı bile gitmeni istemiyor kardeşim” - Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri gözyaşları arasında teslim alındı - 6 aylık hamile kadının bir yıl önce evlendiği ortaya çıktı ANTALYA



- Isparta-Konya karayolunda otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ölen 3 kişinin cenazesi, morgdan gözyaşlarıyla alındı. Kazada yaşamını yitiren, ailenin 6 aylık hamile gelini Sevim Bayındır’ın cenazesi alınırken ağabeyi Halil Yıldız'ın feryadı yürekleri dağladı. Sevim Bayındır’ın cenazesinin alınışı sırasında morg asansörünün kapısı kısa süreliğine takılı kalınca ağabeyi ‘Kapı bile gitmeni istemiyor kardeşim’ diye gözyaşı döktü. Kaza, dün saat 17.45 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 53. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Bayındır (59) yönetimindeki 32 EH 729 plakalı otomobil ile Berat Ç. idaresindeki 32 AAR 854 plakalı cip, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, cipin sürücüsü Berat Ç. yaralanırken, otomobil sürücüsü Zekeriya Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve 6 aylık hamile gelini Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta sıkışan hamile gelin, kaynana ve kayınpederin cenazeleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bir yıl önce evlenmişler Kazada hayatını kaybeden gelin Sevim Bayındır’ın henüz bir yıl önce evlendiği ve 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Kaza öncesi Bayındır ailesinin köylerindeki kazları almaya gidip geri dönecekleri öğrenildi. Ağabeyi: “Kapı bile gitmene izin vermiyor kardeşim” Bugün otopsi işlemleri tamamlanan cenazeleri almak için, ailenin yakınları morga geldi. Cenazelerin morgdan alındığı sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin hamile olan gelini Sevim Bayındır’ın cenazesinin alınışı sırasında morg asansörünün kapısı kısa süreliğine takılı kaldı. Bu sırada kapının önünde bekleyen gelinin ağabeyi Halil Yıldız’ın, ‘Kapı bile gitmeni istemiyor kardeşim’ diye feryatları yürekleri dağladı. Otopsisi tamamlanan cenazeler defnedilmek üzere memleketleri Isparta'nın Eğirdir ilçesine gönderildi.

