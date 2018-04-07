Hamile kadının yengesini kurtarma oyunu polise takıldı

-Polis arasında yürümesi

-Polis aracına götürülmesi

-Sürmeli Gercik'in fotoğrafı



( ADANA - HD)- Adana'da 3 aylık hamile bir kadın hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan yengesinin yerine geçerek cezasının ertelenmesi için adliyeye gidince aranan şahıs olmadığı ortaya çıktı- 3 aylık hamile kadının hamile kadınların cezasının ertelenmesi yasasından faydalanmak için başvuru yaptığı öğrenildi ADANA



- Adana'da 3 aylık hamile bir kadın hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan yengesinin yerine geçerek cezasının ertelenmesi için adliyeye gidince aranan şahıs olmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Gercik (40) isimli bir kadın adliyeye giderek hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldığını ancak 3 aylık hamile olması nedeniyle cezasının bebeği büyüyene kadar ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talep üzerine adliyedeki görevliler genç kadını Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürdü. Genç kadın önce adli tıp birimine götürülerek hamile olup olmadığı araştırıldı. Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının 3 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Polis daha sonra kadını emniyete götürerek işlemlerine başladı.

"Yengesinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdı" Polis, hamile olduğu için erteleme işlemlerine başladığı sırada genç kadının kimlik numarasını bilgisayara girdiğinde sistemde karşısına çıkan fotoğrafın kimlikteki fotoğrafa benzemediğini gördü. Bu durumdan şüphelenen polis kimliği incelediğinde sahte olduğunu, aranan kişinin aslında şahsın yengesi Sürmeli Gercik (35) olduğunu tespit etti. Ancak Emine Gercik kendisinin Sürmeli Gercik olduğunu ileri sürmeye devam etti. "Parmak izi ele verdi" Polis, genç kadının iddiası parmak izi tespiti yaptı. Çalışma sonucunda kadının, Sürmeli değil Emine Gercik olduğunu belirlendi. Bu tespit üzerine yapılan GBT sorgusunda genç kadının da hırsızlık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde hamile kadınların cezalarının ertelendiğini öğrendiğini bu yöntemle yengesinin aranmasını belirli bir süre erteletmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, kadının yengesinin de cezaevine girdiğinde geride 6 çocuk bırakacağını belirterek "6 çocuğa bakmam cezaevine girerim daha iyi" dediği öğrenildi. Zanlı kadın ifadesinin ardından "resmi evrakta sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi. (FKE-NPR-

