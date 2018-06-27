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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hamile kadın trafik kazasında hayatını kaydetti

Hamile kadın trafik kazasında hayatını kaydetti

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası 

-Araç geçişleri
-Araç kuyruğu

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Keşan-İstanbul yolu üzerinde Yenimuhacir beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza; Keşan-İstanbul istikametinde seyreden Can Karabulut (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobilin, aynı istikamette giden Murat Bolat yönetimindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana geldi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 7 haftalık hamile Elif Bolat hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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