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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hamile kadın karlı ve çamurlu yollar aşılarak 6 saatte hastaneye ulaştırıldı İzle

Hamile kadın karlı ve çamurlu yollar aşılarak 6 saatte hastaneye ulaştırıldı İzle

UMKE kurtarmadan görüntü detayları

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Hastane Hamile Kadın 


- Bingöl’de bir mezrada doğum sancıları tutan 9 aylık hamile kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Alınan bilgilere göre, Solhan İlçesine bağlı Kaleköyü Nasran mezrasında ikamet eden 9 aylık hamile Emine Ardıç’ın doğum sancıları başladı.
Ardıç'ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne ileterek yardım istedi. Yolların karlı ve çamurlu olması nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.Hareket eden ekiplerin araçları zaman zaman çamura battı.Buna rağmen pes etmeyen ekipler, belirli bir noktayı da yaya olarak giderek köye ulaşmayı başardı. Hamile kadın ekipler tarafından alınarak hastaneye ulaştırıldı. Ekiplerin karlı ve çamurlu yolları aşarak hastayı hastaneye ulaştırmasının ise 6 saat sürdüğü öğrenildi.
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