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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hamile kadın ile yanındaki kişi otomobilde ölü bulundu - ANTALYA İzle

Hamile kadın ile yanındaki kişi otomobilde ölü bulundu - ANTALYA İzle

- Hamile kadın ile yanındaki kişi otomobilde ölü bulundu - Olay yeri ve araçtan görüntüHamile kadın ile yanındaki kişi otomobilde ölü bulundu - Antalya 'da iki kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili kadının eski eşi gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da otomobilde ölü bulunan beş aylık hamile kadın ile yanındaki kişinin silahla vurulduğu belirlendi.Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.Belirtilen adrese gelen ekipler, 07 BJH 69 plakalı araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile beş aylık hamile Hatice Bahçecioğlu'nu (33) silahla vurulmuş halde buldu.Yılmaz ve Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine, cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Hatice Bahçecioğlu'nun, 8 ay önce boşandığı eşi gözaltına alındı.Bahçecioğlu ve Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Polis Cenaze Bild Hamile Kadın 

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