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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Hamile genç kızı öldüren sanığa müebbet Haberi

- Hamile genç kızı öldüren sanığa müebbet Haberi

2014 yılında çekilen arşiv görüntüler

( KAYSERİ )- Kendisinden zannettiği bebeği aldırmıyor diye öldürdü, bebek başkasından çıktı KAYSERİ

Kız Arkadaş Müebbet Hapis Otopsi Raporu Hapis Cezası Tutuklu Sanık 


- Kayseri’de kendisinden zannettiği bebeği aldırması için tartıştığı hamile 17 yaşındaki kız arkadaşını başına ateş ederek öldüren ve tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Savcı, duruşmada otopsi raporunu okuyarak, sanıktan ve embriyodan alınan örneklerde genç kızın karnındaki ceninin sanığa ait olmadığı tespit edildiğini söyledi.

Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Parkı’nda 2014 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre olay tarihinde 17 yaşındaki T.G. isimli genç kız şüpheli M.G.(24) ile 4-5 ay arkadaşlık yaptı. Suç tarihinde M.G.’yi arayan T.G. hamile olduğunu söyleyip, şehir merkezindeki parkta buluştular. T.G. hamile olduğunu söyleyince, M.G. bebeği aldırmasını istedi. Arlarında tartışma çıkınca, M.G. yanında bulunan silah ile iki el ateş etti. Hastaneye kaldırılan T.G. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak D.K. isimli kadının evine zorla giren M.G., evden aldığı bıçak ile bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce yargılama yapılan ve Yargıtay’ın Aile Bakanlığı’nın katılmadığı gerekçesiyle bozduğu dava, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanık M.G., ölen kızın şikayetçi annesi G.G. ile babası Z.G. ve avukatlar katıldı.
Aile Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Duruşma savcısı mütalaasında otopsi raporunda, sanıktan ve embriyodan alınan örneklerde genç kızın karnındaki ceninin sanığa ait olmadığının tespit edildiğini, sanığın ‘kasten nitelikli adam öldürme’, ‘yasak silah bulundurma’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık M.G. duruşmada yaptığı savunmasında “Ben yanlış bir şey yaptım. Bana hamile olduğunu söyledi, hamile olacak bir durum yoktu, Test yaptırdık, hamile çıktı. Başkası ile ilişkiye girmediğini söyledi ama benimle de ilişkiye girmedi, sadece bir sefer yakınlaşma olmuştu. Benimle evlenmek istedi, kabul etmedim. Hatta saçma sapan bir teklifte bulunup ‘evlenince, çocuk doğduktan sonra boşanırız’ dedi.
Ben kızdım, en son ‘bana tecavüz etti diye şikayet ederim seni’ deyince ben de kendimi kaybettim, silah ile iki el ateş ettim, kaçtım. Çok pişmanım, takdir mahkemenizin” diye konuştu.
Şikayetçi aile de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.G.’ye ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan müebbet, ‘silah bulundurma’ suçundan 2 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. (AÖ-
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