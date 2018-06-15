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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Hamburg'da Camiler Doldu Taştı İzle

- Hamburg'da Camiler Doldu Taştı İzle

Hamburg'da Bayram Namazı

( HAMBURG ) - Hamburg'da camiler doldu taştı HAMBURG

İslam Bayram Namazı Kaldırımlar Gurbetçi Namaz Vakti 


- Almanya’nın Hamburg kentinde gurbetçiler bayram namazında camilere sığmadı. Almanya’nın Hamburg kentinde gurbetçiler, bayram namazı için gittikleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Billstedt Sultan Ahmet Camii’ne sığmadı. Billstedt Sultan Ahmet Camii’nin içi ve avlusu dolarken, cemaat park yerlerinde ve yol kenarlarındaki kaldırımlarda namaz kıldı. İş günü olmasına rağmen namaz vaktinin erken saatte olmasından dolayı bazı kişiler işe namazlarını kıldıktan sonra giderken, bazıları ise okullardan veya iş yerlerinden bayram dolayısıyla izin aldı. Cami imamı Mehmet Şefik Orak, verdiği vaazda halk dilindeki şeker bayramı ifadesinin dinde yeri olmadığını ve uyduruk bir deyim olduğunu söyleyerek, “Bu bayramın adı Ramazan Bayramı'dır. Çocuklarınıza da doğru şekliyle öğretin” dedi.
Daha sonra bayram namazını eda eden müminler, namaz sonunda perişan halde olan İslam dünyası için hep birlikte dua etti. Namaz sonrası caminin içinde ve avlusundaki Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami yönetimi çıkışta cemaate çay ve simit ikramında bulundu.
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