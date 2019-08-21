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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hamas'tan 'Mescid-i Aksa yangınını unutmadık' mesajı - GAZZE

Hamas'tan 'Mescid-i Aksa yangınını unutmadık' mesajı - GAZZE

Hamas'tan "Mescid - i Aksa yangınını unutmadık" mesajı - GAZZE

: - Gazze 'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler - Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler - Gösteride konuşma yapılması - Hamas yetkililerinden Müşir el - Mısri ile röportajHamas, Mescid - i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanarak yakılmasını düzenlediği bir etkinlikle protesto etti. Gazze 'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler, "Mescid - i Aksa yangınını 50 yıldır unutmadık" ve "Aksa'yı yakanları, kirletenleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.Hamas yetkililerinden Müşir el - Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Mescid - i Aksa'nın yakılmasının yıl dönümünde, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerine karşı Filistin halkının öfke mesajını gönderdik. Filistin halkı, Kudüs'teki sistematik planın bir kez daha karşısında olduğunu yineledi." dedi.

Protesto Muhabir İsrail 

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