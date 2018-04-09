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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye - GAZZE

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye - GAZZE



: - Gazze - İsrail sınırından detaylar - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin gelişinden detaylar - Heniyye'nin Gandhi, Mandela, Luther King'in fotoğraflarının yer aldığı bilboarddan örtüyü kaldırması - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin konuşmasından detaylarGAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze 'nin doğusunda İsrail sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" göstericileri için kurulan çadır alanına gelerek burada konuşma yaptı.Heniye, konuşma öncesi Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi, Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ve ABD'de 50 yıl önce suikast sonucu hayatını kaybeden medeni haklar hareketi lideri Martin Luther King'in fotoğraflarının yer aldığı bilboarddan örtüyü kaldırdı.

İsrail Bağımsızlık 

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