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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Hamas’ın 31’inci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

- Hamas’ın 31’inci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Hamas kutlama

( GAZZE ) - Hamas’ın 31’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı GAZZE

Assam İslam Kuruluş Yıldönümü İsrail 


- Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'nde 31. kuruluş yıldönümünü kutladı. Filistin halkı, Hamas’ın çağrısıyla sabahın ilk saatlerinde hareketin kuruluş yıldönümünü kutlama törenine katılmak için El-Ketibe Meydanı'na akın etti. Binlerce kişi El-Ketibe Meydanı ve çevresindeki yollarda Filistin ve Hamas bayrakları taşıdı. Törene, direniş grupları temsilcileri de katıldı.
Kutlamalarda Hamas’ın tarihi ve işgalci İsrail’e karşı verilen mücadele anlatılırken, Gazze halkının direniş duyguları tazelendi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Hamas'ın kuruluşunun 31’inci yılı münasebetiyle Gazze'de askeri geçit töreni yapmıştı. Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987’de kuruldu. Örgüt, sonrasında 1992’de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.
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