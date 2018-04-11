Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Hamaney'in Danışmanı Velayeti:'şam'in Yanındayız'

- Hamaney'in Danışmanı Velayeti:'şam'in Yanındayız'

Velayeti'nin Duma ziyareti

( ALGUTA ) - Hamaney'in danışmanı Velayeti:"Şam'in yanındayız" ALGUTA

Hava Saldırısı Başkent İsrail Saldırı Askeri Personel 


- İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gittiği Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yaptığı açıklamada Şam'ın yanında olduklarını söyledi.

İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem ile görüşmek için gittiği başkent Şam ziyareti sırasında Doğu Guta'nın Duma ilçesine gitti. Duma'da açıklamalarda bulunan Velayeti, Tahran'ın yabancı saldırganlığa karşı Şam'ın yanında olacaklarını söyledi.

Velayeti, "Herhangi bir yabancı saldırıya karşı Şam'ın yanında olacağız, İran, Amerika ve İsrail ile mücadelesinde Suriye'yi destekliyor" dedi.
İran basınında çıkan haberlere göre, Suriye hava üssündeki hava saldırısında yedi İran askeri personeli öldürülmüştü. İran, İsrail'i Humus'ta bulunan T4 ve Tayfur hava üslerine saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı. İsrail saldırıyı ne doğruladı ne de reddetti.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı