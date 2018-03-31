Hamam Müzesinde turist yoğunluğu Haberi

-Hamam içerisinden görüntü

-Hamamın tanıtılması

-Sabun yapma makinesinden görüntü

-Genel ve detay



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep'te türkülere konu olan hamam kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore edilerek ziyarete açılan Hamam Müzesi, yoğun ilgi görüyor. Lala Mustafa Paşa tarafından 1557 yılında yaptırılan Paşa Hamamı, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye çevrildi. Hamam Müzesi, hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. İnce detaylarla işlenmiş bal mumu heykelleriyle ilgi çeken müzede, peştamal, gümüş takunyalar, tahta tarakların yanı sıra, Osmanlı dönemine ait sabunlar ve sabun mühürleri de sergileniyor. Afyon’dan Gaziantep’i gezmeye gelen Serpil Şeftalioğlu, “Afyon'dan geldik, arada bir geliyorum ve grupta getiriyorum. Çok çok beğendim, tarihi kültürü çok güzel yansıtmışlar, ambiyansı çok güzel. Grupta çok beğendi gurubu şuan hamamdan çıkartmakta zorlanıyorum o kadar ki çok beğendiler. Gaziantep bu konuda çok güzel yatırım yapmış, bütün müzeleri bir birinden güzel” diye konuştu.

Aynı zamanda Hamam Müzesinde bulunan sabun yapma simülatöründe kendilerine has hazırlanan sabunlar saniyeler içerisinde üretilerek, müzeye gelen turistlere hatıra amaçlı hediye ediliyor.

