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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hamam faciasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Hamam faciasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazeden detaylar

Kabristan Cenaze Karbonmonoksit Cenaze Namazı Karbon 

-Yakınlarından detaylar
-cenaze namazının kılınması
-detaylar
-fotoğraf

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen doktor son yolculuğuna uğurlandı. Olay önceki gün Kestel'in Vani Mehmet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir hamamda meydana geldi. Aralarında bir operatör doktorun da bulunduğu 4 kişi, hamamın iç kesiminde yıkanmaya başladı.
Hamamda suyu ve içerisini ısıtmak için yakılan kazandan lodosun etkisiyle içeri dolan karbonmonoksit gazı 4 kişiyi zehirledi. İçeride hamam görevlisi tarafından baygın halde bulunan Op. Dr. Osman Onay, Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Habip Doğan, 112 ambulanslarıyla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kestel'de esnaf olduğu öğrenilen Habip Doğan ve Doktor Osman Onay yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Habip Doğan dün toprağa verilirken, Osman Onay da bugün Kestel Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanına defnedildi. Doktor Onay’ın caminin karşısında bulunan muayenehanesinde tek başına yaşadığı ve her pazar sabah erken saatlerde hamama gittiği öğrenildi.
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