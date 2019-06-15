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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu Haberi

Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu Haberi

kamyon kasasında hamalların yolculuğu

( MARDİN ) MARDİN

Kamyon Kasası Kamera Uttu 


- Mardin’in Artuklu ilçesinde eşya yüklü bir kamyonet kasasında hayatlarını yok sayan 4 kişi sürücüleri korkuttu. Şehir merkezinde hızla ilerleyen kamyonet kasasında eşyalardan arta kalan küçük bir alanda trafikte ilerleyen hamallar tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam etti. Edinilen bilgiye göre olay Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşandı. 43 Av 931 plakalı kamyonet ile kameralara yansıyan olayda sürücüler hayatlarını yok sayan hamallara ve şoförlerine tepki gösterirken bozuk ve çukurlu yolda şans eseri kamyon kasasındaki hamallara bir şey olmadı. Hamalların ölümle burun buruna süren yolculuğunda sergilediği rahat davranışlar tepki çekti.
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