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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ham petrol yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Ham petrol yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

kaza yerinden görüntü

Jandarma Trafik Kazası İpekyolu Petrol Direksiyon 

-devrilen tankerden görüntü
-detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ham petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin’e bağlı Söğütlü köyü mevki İpekyolu'nda meydana geldi. Tek yönlü yola çevrilen İpekyolu yolunda seyir halindeki Mehmet Fatih yönetimindeki 73 SD 025 plakalı ham petrol yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mehmet Fatih, olay yerine çağrılan ambulans içinde tedavi edildi. Kazada tanker içindeki ham petrolün bir bölümü yola dökülerek zarara neden oldu. Tankerin yanması ihtimali üzerine kaza bölgesine gelen Nusaybin itfaiye ekipleri hazır bulundu. Kaza nedeniyle yaklaşık bir süre kapalı kalan yol, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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