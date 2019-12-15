Ham petrol tankında çıkan yangın söndürüldü - ADIYAMAN
- Yangın çıkan ham petrol tankının söndürülmesi Adıyaman 'da ham petrol tankında çıkan yangın söndürüldüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'daki Türkiye Petrolleri şefliği içerisindeki ham petrol tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman merkez şefliğindeki ham petrol tanklarından birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangın nedeniyle hasar oluştu.
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