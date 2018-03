Haluk Levent,'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar'a konuk oldu

-Röp.

- Medicana International İstanbul Hastanesi ve Yaşam Dergisi işbirliğinde her ay düzenlenen 'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar' etkinliği, rock müziği sanatçısı Haluk Levent'i ağırladı. Katılımcılara hayatından hikayeler anlatan Haluk Levent, hasta ve hasta yakınlarına moral verdi, sorularını yanıtladı ve sevilen şarkılarını söyledi.



Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, toplumun önde gelen isimleri ve ünlülerini konuk eden 'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar' etkinliğine rock müziğinin sevilen sanatçısı Haluk Levent konuk oldu. Medicana International Hastanesi konferans salonunda, Yaşam Dergisi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe sanatçı Haluk Levent, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, meclis üyeleri, hasta ve hasta yakınları, hastane yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Sağlık hizmetinin yanı sıra hasta ve refakatçilerine, kültür sanat buluşmalarıyla moral vermek, farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Sanatçı Levent, hayatından anlattığı hikayelerle ile katılımcıların yüzlerini güldürdü. Sanatçı Levent, sohbetin sonuna doğru söylediği şarkılarla katılımcılara güzel anlar yaşattı. ''Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum'' Bu tür projelere elinden geldiğince katılmaya çalıştığını belirten Haluk Levent, ''Arkadaşlara söz verdik. Hazır İstanbul'dayken böyle bir durum oluştu. Bugün gelmeye karar verdik. İnsanların biraz morale ihtiyacı var. Bizlerde, onlarla beraber sohbetler ediyoruz, şarkılar söylüyoruz. Güzel oluyor. Şu anda AHBAP Türkiye'nin genel başkanıyım. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Türkiye'nin yaklaşık 54 şehrinde örgütlendik. Diğer şehirlerde temsilciliklerimiz var. İnsanlar için güzel şeyler yapıyoruz. Sadece hastalarla ilgili çalışmalarımız yok. Aynı zamanda kadına şiddet, çocuk tacizi, yeşil çevre, nükleer santral gibi sorunlara el atmaya çalışıyoruz. AHBAP olarak Ankara'da, geçtiğimiz hafta Gazeteci İsmail Saymaz'ın konuk olduğu kadına şiddet konferansı düzenledik. Yakında bu tür çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Müzik çalışmaları konusunda bilgi veren Sanatçı Levent, 1 aya kadar yeni albümün çıkacağını söyledi.



''Pop ve arabesk müzik söylemezdim'' Bir sanatçının başarılı olabilmesi o müziği yaşaması gerektiğini ifade eden Sanatçı Levent, ''O yaşamadıktan sonra o sanatçı başarılı olamaz. Bu sadece sanatta ya da müzikte değil, her meslekte bu durum aynı. Söylediğin şarkıları felsefe olarak yaşıyorsan zaten üstünde durur. Ben pop müzik söyleyemezdim. Arabesk müzik söyleyemezdim. Çünkü yaşam tarzım arabesk değil. Söyleyeceğin müzik seni yansıtacak. Senin yaşam biçimine uygun olacak. Rock sonuçta bir felsefedir. Sadece yırtık kotla ve uzun saçla yapılacak bir şey değildir. Bu nedenle neyi yaşıyorsan onu yapacaksın'' şeklinde konuştu.

Etkinliği organize edenlerden Durin Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Peker, ''Yaşam Tadında Aylık Buluşmaları, yaklaşık 2 yıldır Medicana International İstanbul Hastanesi ile birlikte yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına moral olsun istek. Hastanede olur mu olmaz mı? diye ilk başta karşı çıktım. Sonrasında o kadar güzel şeyler başardık ki. Müzik, sevgi ve dostluk her şeye iyi geliyor. Bugün burada Haluk Levent'i ağırlamak bizi mutlu etti. Kendisi yüce gönüllü bir insan. Bizleri kırmadı ve ekibi ile beraber burada'' diye konuştu.

Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır ise ''Burada vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Hastalara bu duyuruyu yapmanın ayrı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Hastalığın tedavisinin bir kısmı müzik ve söyleşi olsa gerek. Bu da insanları rahatlatmanın bir özelliğidir. Onu yapmak böyle toplantılardan geçiyor. Haluk Levent çok iyi bir sanatçımız. Benim gençliğimde müziğe başlamıştı. Sesini, yapısını ve kişiliğini takdir ettiğimiz bir sanatçımız'' dedi.