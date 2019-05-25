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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Haluk Levent ve selebral palsi hastası Gizem’den anlamlı düet İzle

Haluk Levent ve selebral palsi hastası Gizem’den anlamlı düet İzle

-Haluk Levent konuşmasından

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--Öğrencilerin konuşması
--Düet
--Genel ve detay

( ANKARA ) -- Haluk Levent burslu öğrenciler için konser verdi ANKARA

- Ünlü şarkıcı Haluk Levent, serabral palsi hastası öğrencinin şarkılı çağrısına kulak vererek, Türk Eğitim Derneği’nin burslu öğrencileri için ücretsiz konser verdi. Sosyal sorumluluk projeleri ile de bilinen ünlü şarkıcı Haluk Levent, serabral palsi hastası Gizem Yılmaz’ın ve arkadaşlarının şarkılı çağrısına kulak vererek, Türk Eğitim Derneği’nin tam destek burslu öğrencileri için ücretsiz konser verdi. Levent’in orkestra üyeleri, burslu arkadaşlarına destek olmak isteyen TED Ankara Koleji öğrencileri oldu. Renkli anların yaşandığı konserde coşkulu kalabalık şarkılara eşlik etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemli olduğunu vurgulayan Levent, Dünya ile yarışılacaksa bunun eğitim alanında olması gerektiğini söyleyerek, “Çağırdılar geldik. AHBAP Başkanı olarak söylüyorum, Türkiye’deki en önemli durumun eğitim olduğunu tespit ettim. Bu çocuklar çok başarılı çocuklar. Onlar için şarkılar söyleyeceğiz. Kesinlikle fırsat eşitliğinin olması gerekiyor” diye konuştu.
Şarkılarıyla burslu öğrencilerin başarılarını kutlayan Haluk Levent, serabral palsi hastası Gizem Yılmaz ile de mini bir düet gerçekleştirdi. Düet sonrası mutluluğunu paylaşan Yılmaz, her şeyin çok güzel olduğunu dile getirdi. Konser heyecanı yaşayan öğrenciler de, Türk Eğitim Derneği’nin tam destek burs programının onlara dersler dışında sosyal ve kültürel anlamda çok şey kattığını söylediler. (ND-BC -
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