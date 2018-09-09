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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Haluk Levent, Rize'den Trabzon'a kadar yüzen dana Ferdinand’ı ziyaret etti Haberi

Haluk Levent, Rize'den Trabzon'a kadar yüzen dana Ferdinand’ı ziyaret etti Haberi

-Çiftlikten genel ve detay görüntüler

Sosyal Medya Kötü Haber Hayvan Sevgisi Hayvan Ölüm Haberi 

--Haluk Levent röportaj
-arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Kurban Bayramı’nda kesilmemek için Rize’den yüzerek kaçtıktan sonra Trabzon’dan çıkan dana ‘Ferdinand’, yaşamına İzmir’de devam ederken, Ferdinand’ı satın alan sanatçı Haluk Levent, ‘Huzur Çiftliği’ne gelerek danayı ziyaret etti. Kurban Bayramı’nda kesilmemek için Rize’de kaçan ve yüzerek Trabzon’dan çıkan dana Ferdinand, yaşanan bu ilginç olayın ardından sanatçı Haluk Levent tarafından sahiplenilmişti. 9 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında İzmir’e gelen Levent, vereceği konser öncesinde sahiplenildikten sonra İzmir’de bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’nda yaşamına devam Ferdinand’ı ziyaret etti. Danayı elleriyle besleyen sanatçı, barınakta bulunan hayvanlarla da yakından ilgilendi. “Dişleri yeniden çıkacak” Ferdinand’ın çok mutlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Ferdinand’ı kurtardık, uslu dursun diye buralara kadar gönderdik. Ama kızların peşinden ayrılmadığı şikayeti geldi. Burada gerçekten çok mutlu. Denizdeyken dişleri tamamen sökülmüş ve zor durumdaydı. Ancak veteriner kontrolünde ve 6 ay sonra dişleri yeniden çıkacak” dedi.
“İçimiz acıyor” Hayvan sevgisinin çocuk yaşta aşılanması gerektiğinin altını çizen başarılı sanatçı, “Son dönemlerde sosyal medyada hayvanlarla ilgili çok kötü haberler okuyoruz. Aslında Ferdinand hayvan sevgisini aşılamak için sembol oldu. Hayvanlara yapılanlar karşısında içimiz acıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamadan doğa sevgisini, insan sevgisini, memleket sevgisini veremeyiz. Onlara sahip çıkmak ve onları sevmek zorundayız. Kurban edilecekti ama o mücadele etmiş. O artık bizim arkadaşımız” diye konuştu.
Sosyal medya devreye girecek Faytonlarda çalışan atlar hakkında da konuşan Levent, “Çiftlikte faytonlardan kurtarılan atlar da var. Hükümet yetkilileri de bu konuyla yakından ilgileniyor. Bu iş o kadar ranta döndü ki iki günde bir atların ölüm haberini duyuyoruz. O kadar ağır çalıştırılıyorlar ki hastalanıyorlar. Tedavi ettirmek pahalı olduğu için ölüme terk ediliyorlar. Bu atları da artık buraya getireceğiz. Buranın bazı eksikleri var. Onlar için de sosyal medyadan bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. (TT-
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