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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Haluk Levent'in acı günü Haberi

Haluk Levent'in acı günü Haberi

Cenaze evinden görüntüler

Cenaze Cenaze Aracı Helal Şarkıcı 

-Haluk Levent'in taziye çadırına gelmesi
-Tabutun cenaze aracına yüklenmesi
-Haluk Levent'in mezarlıkta taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazının kılınması
-annesiyle fotoğrafı

( ADANA )- Ünlü sanatçı Haluk Levent’in dün gece vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı ADANA

- Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in gece vefat annesi Sabriye Acil son yolculuğuna uğurlandı. Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent’in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil gece evinde vefat etti. Acil’in cenazesi Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 612 Sokak’taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Alihocalı Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Sabriye Acil’in cenazesi toprağa verildi.
Almanya’da olan Haluk Levent ise saat 12.00'da Adana Havalimanı'na geldi. Levent uçaktan indikten sonra geldiği annesinin evinde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazında ise Levent’in ağlamamak için güçlükle durduğu görüldü.
(UMT-
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