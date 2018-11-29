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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Haluk Levent devreye girdi, İyilik Atölyesi taşınıyor

Haluk Levent devreye girdi, İyilik Atölyesi taşınıyor

-arşiv-

Sosyal Medya Alışveriş Şarkıcı Hayırseverler Alışveriş Merkezi 

-Haluk Levent'in konser görüntüleri
-İyilik Atölyesi'nden detay görüntü
-Down sendromlulardan detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de bir alışveriş merkezinde Down sendromlu bireyler ve annelerinin çalıştığı kafe İyilik Atölyesi’nin, istenen kira bedelini karşılayamaması üzerine aldığı kapatma kararı sonrası ünlü şarkısı Haluk Levent devreye girdi. İzmir Karşıyaka’da bulunan bir alışveriş merkezinde Down sendromlu bireyler ve annelerinin çalıştığı İyilik Atölyesi, istenen kira bedelini karşılayamamaları üzerine kafeyi kapatacaklarını duyurdu. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar Haluk Levent’e ve kurucusu olduğu Ahbap Platformu’na çağrıda bulundu. Ünlü şarkıcı, Twitter üzerinden “Down sendromluların kafesine başından beri destek veren ve sıfırdan her şeyi sırtlayan Mustafa Bey ile görüştük. AVM 32 bin lira olan kirayı 50 bine çıkartmış ve hiçbir şekilde indirime gitmiyor. Bizler de kafeyi başka yere taşıyacağız. Açılışını da ben yapacağım” diye yazdı. Karşıyaka Vapur İskelesi’nin yanına taşınacak Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na

açıklama yapan ünlü şarkıcı, “İyilik Atölyesi’nde Down sendromlu bireyler ve anneleri çalışıyor. Sigortalı çalışıyorlar ve gelir de onlara kalıyordu. Kiranın artışı yüzünden onlar şu anda kafe taşınacak. Karşıyaka Vapur İskelesi’nin yanında yer buldular. Ben de o yerin açılışını yapacağım. Kafenin açılış tarihi net değil ancak 20-25 Aralık tarihlerinde olacağı düşünülüyor. Ahbap Platformu üyeleri şimdiden hayırseverlerden kafenin eşyalarını temin etti bile” dedi.

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