Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Haluk Levent dana 'Ferdinand'ı ziyaret etti - İZMİR Haberi

Haluk Levent dana 'Ferdinand'ı ziyaret etti - İZMİR Haberi

Haluk Levent dana "Ferdinand"ı ziyaret etti - İZMİR - Haluk Levent'in dana Ferdinand'ı sevmesi ve yem vermesi - Haluk Levent'in açıklamalarıHaluk Levent dana "Ferdinand"ı ziyaret etti - Sanatçı Haluk Levent, Trabzon'da Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçan ve denizde bulunmasının ardından sahiplendiği danayı barınağında ziyaret etti - Levent: - "Çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden doğa, insan ve memleket sevgisini gösteremeyiz"İZMİR (AA) - Sanatçı Haluk Levent, Trabzon'da Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçan ve günler sonra denizde bulunmasının ardından satın aldığı "Ferdinand" isimli danayı Kemalpaşa ilçesindeki barınağında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9 Eylül konserinde sahne almak için kentte gelen Levent, Kemalpaşa'daki hayvan barınağına geçti.Barınak yetkilisi Sibel Çakır'dan dananın sağlık durumu hakkında bilgi alan Yüksel, bir süre ilgilendiği hayvana yem verdi.Haluk Levent, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferdinand'ın yeni evinde çok mutlu olduğunu, veteriner kontrolünde hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Tuzlu suda kalmasından dolayı sağlık sorunları yaşayan hayvanın tedavisinin sürdüğünü belirten Yüksel, "Son dönemde gözleri oyulmuş, istismara uğramış hayvanları gördükten sonra Ferdinand bir semboldür. O kadar çok içimiz acıyor ki. Şunu söylemeye çalışıyoruz, çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden doğa, insan ve memleket sevgisini gösteremeyiz." dedi.
Sanatçı Yüksel, benzeri hayvan barınaklarına mama yardımı yapılması konusunda da sosyal medyadan destek çağrısında bulunacağını aktardı.

Sosyal Medya Hayvan Barınağı Hayvan Sevgisi Hayvan Trol 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı