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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' soruşturması - Tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı - KOCAELİ Haberi

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' soruşturması - Tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı - KOCAELİ Haberi

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması - Tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı - KOCAELİ - Kocaeli Adliyesi'nden detay görüntüler - Şüphelinin adliyeden polis aracıyla çıkarılması - Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle tekrar gözaltına alınan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandıZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün tekrar gözaltına alınan M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı - SüreçBaşiskele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Kasım Cuma günü gözaltına alınmıştı.Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan M.A, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle dün akşam tekrar gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya Polis Aracı Adli Kontrol Kabir Ziyareti Tezahürat 

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