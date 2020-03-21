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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Halk Pazarında hijyen önlemi - ÇANAKKALE

Halk Pazarında hijyen önlemi - ÇANAKKALE

- Halk pazarından detaylar - Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılmasıLapseki’de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid - 19 ) korunak için bir takım önlemler alındı. Lapseki belediye başkanlığı önderliğinde pazarcılar derneği ortaklaşa halk pazarında pazarcı esnafa eldiven, tezgahlara buruşur ve pazarın giriş bölümüne belediye tarafından hijyen dağıtan bir ekip kuruldu.

Pazarcı Belediye Başkanlığı Halk Pazarı 

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