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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Halk Ozanı Murat Çobanoğlu mezarı başında anıldı

- Halk Ozanı Murat Çobanoğlu mezarı başında anıldı

Başkan Murtaza Karaçanta ve beraberindekilerin mezarlığa gelişi genel ve detaylar

Başsağlığı İran Öğrenciler Irak 

-Murat Çobanoğlu'nun mezarı başında dua edilmesi
-Çobanoğlu'nun mezarına karanfil bırakılması
-Başkan Murtaza Karaçanta'nın konuşması
-Murat Çobanoğlu'nun mezarından genel ve detaylar

( KARS ) KARS

- Karslı Halk ozanı, devlet sanatçısı Aşık Murat Çobanoğlu, vefatının 13’üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Aşık Murat Çobanoğlu, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Anma törenine Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, aşıklar ve sevenleri katıldı.
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Aşıklarımız, ozanlarımız kültürümüze ışık tutanlarımızadır. Onlar bizim anlatmak istediklerimizi sazlarıyla, sözleriyle, sesleriyle kamuoyunu, topluma daha iyi anlatan ve anlattıkları her şeyi çok daha iyi analiz eden değerlerimizdir. Değerli ozanımız Murat Çobanoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Kars halkına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
Başkan Karaçanta, “Murat Çobanoğlu yalnız Kars’ta değil, ilimiz ve ülkemizi Avrupa’dan İran’a kadar vermiş olduğu konserlerle, yapmış olduğu atışmalarla her alanda başarıyla temsil eden bir büyüğümüz ve değerimiz, bugün aramızda bulunan bu halk ozanlarımızın büyük bir bölümü de yine üstat Murat Çobanoğlu’nun öğrencileridir. Onlarda Murat Çobanoğlu’nun bırakmış olduğu bu görevi başarıyla bundan sonraki süreçte onu temsilen devam ettirmeye çalıyorlar” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra Başkan Karaçanta ve katılımcılar, Çobanoğlu’nun mezarına kırmızı karanfil bıraktı. (IÇ-AA-Y)
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