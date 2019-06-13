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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kazanın olduğu yerden detay

İlk Müdahale Hastane Kamera Halk Otobüsü Yaşlı Adam 

-Araç kamerasından detay
-Hastaneden detay

( KARABÜK ) Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti KARABÜK

Karabük’te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Susoy (76) isimli yaşlı adama Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Medikar Hastanesine kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ikindi namazı için evinden camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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