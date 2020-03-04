Halk otobüsünün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

- Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan 75 yaşındaki adam feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde meydana gelen kazada 75 yaşındaki Hüseyin Göker, H.K.'nın kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek düştü. Otobüsün arka tekerlerinin altında kalan 75 yaşındaki Hüseyin Göker olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında halk otobüsü şoförü H.K. gözaltına alınırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
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