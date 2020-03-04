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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Halk otobüsünün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Halk otobüsünün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kaza yerinden detay

Halk Otobüsü Gesi Yaşlı Adam 

-Polis ekiplerinden detay
-Ölen Hüseyin Göker'in cesedinden detay
-Polis ekiplerinin incelemelerinden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan 75 yaşındaki adam feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde meydana gelen kazada 75 yaşındaki Hüseyin Göker, H.K.'nın kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek düştü. Otobüsün arka tekerlerinin altında kalan 75 yaşındaki Hüseyin Göker olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında halk otobüsü şoförü H.K. gözaltına alınırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
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