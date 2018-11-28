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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Halk otobüsünden hırsızlık güvenlik kamerasında - SİVAS Haberi

Halk otobüsünden hırsızlık güvenlik kamerasında - SİVAS Haberi

- Halk otobüsü güvenlik kamerası görüntüleriHalk otobüsünden hırsızlık güvenlik kamerasındaSİVAS (AA) - Sivas 'ta, park halindeki halk otobüsünden para çalınması, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki otobüs toplanma alanında, Hüseyin Çiftçi'ye ait park halindeki 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden 40 lira çalındı.Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çiftçi, olayı yaşı küçük 2 çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Çiftçi, görüntülerle birlikte polise başvurdu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Alandaki başka otobüslerden de hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

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