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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsünde yangın...Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Halk otobüsünde yangın...Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Alevlerin yükseldiği otobüsün motor kısmına itfaiye ekiplerinin müdahalesi

Otobüs Durağı Halk Otobüsü Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Trol 

-Otobüste meydana gelen maddi hasar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde Zile Belediyesine ait yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı önledi. Yangını dikiz aynasından fark eden şoför, yolcuları hızla tahliye etti.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Zile ilçesinden il merkezine yolcu taşıyan Murat C. idaresindeki 60 ZT 244 plakalı halk otobüsünün motor kısmında Turhal ilçesi girişinde dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanı dikiz aynasından fark eden otobüs şoförü aracı yakınında olan otobüs durağına park ederek hızla kapıları açtı ve yolcuları tahliye etti. Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine yapılan ihbar sonucu olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede köpükle müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı yangın maddi hasarla atlatıldı. Zile Belediyesine ait yolcu otobüsünde çıkan yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
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