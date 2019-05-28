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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsünde taciz iddiası

Halk otobüsünde taciz iddiası

Cep telefonu görüntüleri

Taciz İddiası Halk Otobüsü Diyalog Arbede Cep Telefonu 

-Genç ile şahsın arasındaki tartışma
-diyaloglar
-Gencin şahsı tartaklaması
-Şahsın indirilmesi

( ANTALYA ) -- Kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen adam, genç yolcu tarafından tartaklandı ANTALYA

- Antalya'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen erkek şahıs, diğer erkek yolcu tarafından tartaklandı. Olay bugün Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi. Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Gencin taciz iddialarına şahıs "hava almak için yanaştım” diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi.

Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Genç tarafından tartaklanan şahıs, ardından otobüsten indirildi. Tüm bu anlarsa bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi. (SM-
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