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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Halk otobüsünde kalp krizi geçiren gazi öldü - KIRŞEHİR Haberi

Halk otobüsünde kalp krizi geçiren gazi öldü - KIRŞEHİR Haberi

- Halk otobüsünde kalp krizi geçiren gazi öldü - Gazinin Cacabey Camsindeki cenaze töreniHalk otobüsünde kalp krizi geçiren gazi öldüKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, belediyeye ait halk otobüsünde kalp krizi geçiren malul gazi İbrahim Dündar (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kent merkezinde dün öğle saatlerinde bindiği halk otobüsünde rahatsızlanan Dündar, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Dündar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Malul gazi İbrahim Dündar'ın naaşı, hastane morgundan alınarak Cacabey Camisi'ne getirildi.
Gazinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi.Cenaze namazına, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Kırşehir Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Evli ve bir çocuk babası olan Dündar'ın Kars'ta astsubay olarak görev yaparken gazi olduğu öğrenildi.

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