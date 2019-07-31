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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Halk otobüsü şoförü gecikince belediye başkanı direksiyon başına geçti

Halk otobüsü şoförü gecikince belediye başkanı direksiyon başına geçti

-Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın otobüs sürmesi

Belediye Başkanı Halk Otobüsü Kışla Direksiyon 

--vatandaşların otobüse binmesi
--başkanın selamlaması
--başkan röp
--detay

( ELAZIĞ - ÖZEL) ELAZIĞ

- Elazığ’'da halk otobüsü şoförü gecikince direksiyon başına geçen Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, seferi tamamladı. Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi ile Elazığ arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü gecikince Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, vatandaşların mağdur kalmaması için direksiyon başına geçti. Elazığ’da ki durakları gezerek vatandaşları toplayan Başkan Doğan, ulaşımın aksamasını önledi. Binen vatandaşları tek tek selamlayan Doğan, şaşkın bakışlar altında seferi başarı ile tamamladı. Otobüs kullanmaya ehliyetinin olduğunu belirten Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, “Eskiden de birkaç defa kullandım. Şoför o gün gecikti. Bize yetişemem diye söylemişti. Ben kendim giderim dedim. Direksiyon başına geçtim. Servisimizi perona yanaştırdım. İnsanlarımızla iç içe olmak adına direksiyona geçtim. Seferi ben yaptım. Halkımız da çok memnun kaldı. Çok şükür kazasız belasız getirdik. Bende çok mutlu oldum. Vatandaşlarda çok mutlu oldu” dedi.
Geldiği günden itibaren hep halkla iç içe olduğunu aktaran Başkan Doğan, “Hiçbir gün belediye başkanı olarak kendimi görmedim. Hep buradakilerden biri olarak gördüm. Fakirle fukara ile iç içeyim. Her şeye ben kendim gidiyorum. En ufak şeye gidiyorum. Yangın olsa ben koşuyorum, ne olsa ben kendim olmak üzere ekibimle müdahale ediyorum. Vatandaşlardan şaşıran da oldu. Ama çok güzel oldu. Benim için çok anlamlı bir anı olacağına inanıyorum. Benim için hatıra olarak kalacak. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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