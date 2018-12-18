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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsü şoförü, bayılan yolcusunu hastaneye böyle yetiştirdi

Halk otobüsü şoförü, bayılan yolcusunu hastaneye böyle yetiştirdi

-güvenlik kamerası görüntüleri

Acil Servis Belediye Otobüsü Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

--yolcunun bayılması
--otobüsün kargaşa anı
--otobüsün içinden görüntü
--şoför ile röportaj

( DENİZLİ )- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı DENİZLİ

- Denizli’de şehir içi taşımacılıkta hizmet veren halk otobüsünün şoförü, otobüste bayılan yolcusunu hastanenin acil servisine yetiştirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde şehir içi taşımacılıkta hizmet veren 20 BL 097 plakalı belediye otobüsünde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaşandı. Otobüse binen ve kimliği belirlenemeyen bir erkek yolcu, sefer sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı baygınlık geçirdi. Yolcusunun yere yığıldığını gören otobüs şoförü Faruk Dere otobüsün yönünü Denizli Devlet Hastanesi’ne çevirdi. Acil servisin önüne belediye otobüsüyle gelen hasta, burada sedye ile içeriye taşındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta tedavi altına alınırken, otobüs ise seferine devam etti. Güvenlik kamerası görüntüledi Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yolcunun fenalaşarak yere yığılması, diğer yolcuların müdahalesi ve otobüsün hastaneye doğru ilerlemesi ile baygınlık geçiren yolcunun otobüsten alınması yer aldı. “Vatandaşlık görevimi yaptım” Yaptıkları tarafından vatandaşlar tarafından takdir edilen otobüs şoförü Faruk Dere, gazetecileri yaptığı açıklamada, arka tarafında oturan yolcusunun bayılması üzerine, yolcuyu hastaneye yetiştirmek için otobüsün yönünü Denizli Devlet Hastanesi’ne çevirdiğini söyledi.

Vatandaşlık görevinin yaptığını aktaran Dere, “Kimseyi indirmeden hastanenin acil servisine gittim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Rahatsızlanan yolcuyu acil servise teslim ettikten sonra normal güzergahıma giderek yolcuları gidecekleri yere bıraktım” dedi.
(Aİ-
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