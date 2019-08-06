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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Halk Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan otobüsten görüntü
-Kaza yapan kepçeden görüntü
-112 sağlık ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Güneş idaresindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre süratli şekilde seyir halindeyken, yol ortasında dönüş alan Ahmet Şıh idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RK-YRT-
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